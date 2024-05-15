СМИ: В РФ задержан известный белорусский врач Владимир Мартов 2 15.05.2024, 10:33

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Он был одним из немногих врачей, открыто говоривших о реальной ситуации с коронавирусом в Беларуси.

В России задержан белорусский врач Владимир Мартов. Как сообщают росСМИ, он был задержан 14 мая. Мартов находился в розыске по запросу белорусских силовиков.

По информации СМИ, ему инкриминируется статья за организацию или участие в экстремистском формировании. Мартова доставили в отдел полиции по Всеволожскому району Ленинградской области. Поводом для уголовного дела стало интервью одному из белорусских СМИ.

Владимир Мартов работал заведующим отделением анестезиологии и реаниматологии в Витебской БСМП. В 2020 году он был одним из немногих врачей, открыто говоривших о реальной ситуации с коронавирусом в стране и проблемах медиков. Александр Лукашенко требовал поставить Мартова на место.

«Ну если это очередная политика, так надо на место ставить», — говорил Лукашенко тогдашнему министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу в марте 2021 года.

С 3 апреля 2021 года Владимир Мартов был уволен. В 2022-м году его задерживали, тогда он получил семь суток административного ареста.