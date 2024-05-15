ВСУ ликвидировали майора-предателя из Крыма 4 15.05.2024, 12:34

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Он воевал в должности командира штурмовой группы под Бахмутом.

ВСУ ликвидировали предателя, который перешел на сторону врага и пошел воевать против Украины.

Как сообщил украинский офицер, военный блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», который отслеживает российские потери, в сети появился свежий некролог. Россияне подтвердили ликвидацию Романа Максименко - майора полиции, который перешел на сторону россиян после оккупации Крыма.

В некрологе отмечается, что предатель родился в Киеве, учился в Харькове и работал в Крыму. В 2010 году Максименко перешел на работу в органы МВД, а после аннексии полуострова остался работать на захватчиков.

В 2023 году Максименко ушел в отставку по состоянию здоровья и подписал контракт с «Вагнером». Предатель воевал в должности командира штурмовой группы «Вагнера» и нашел свою смерть под Бахмутом.