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ВСУ разбили танковую колонну РФ у Новомихайловки

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  • 15.05.2024, 13:30
  • 1,646
ВСУ разбили танковую колонну РФ у Новомихайловки

Новый штурм оккупантов провалился.

У Новомихайловки в Донецкой области десантники ВСУ из 79-й отдельной Таврической бригады уничтожили сразу 11 единиц российской техники за одну попытку вражеского штурма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бригады.

«После многодневного зализывания ран враг снова пошел в массированную атаку. Впрочем, достичь внезапности россиянам не удалось», — пишут в бригаде.

Сообщается, что враг применил 17 единиц техники при попытке штурма украинских позиций.

Десантники уточняют, что во время атаки враг потерял 4 танка, 6 боевых машин пехоты и бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

На обнародованных кадрах видно, как российская бронетехника и пехота подрывается на минах, уничтожается артиллерией, в том числе кассетными боеприпасами, и добивается дронами.

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