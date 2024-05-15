Кадыров убрал главу парламента Чечни, курировавшего силовиков 15.05.2024, 14:53

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Магомед Даудов

Даудов подал в отставку.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил о досрочном сложении полномочий. Этот пост он занимал с 2015 года, пишет The Insider.

«После совещания с Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым я принял решение сложить с себя полномочия Председателя Парламента ЧР», - объявил он.

После начала войны в Украине глава Чечни Рамзан Кадыров назначил Даудова руководителем Республиканского Оперативного Штаба по взаимодействию с силовыми структурами (Министерства обороны, МВД, Росгвардии). Также Даудов курирует отправку в Украину добровольцев.

С 2014 года Магомед Даудов включен в санкционные списки Соединенных Штатов Америки как причастный к нарушению прав человека в России. В 2020 году Даудов попал под санкции Великобритании за нарушение прав человека.

В 2022 году на фоне вторжения России на Украину попал под санкции Польши за связь с лицами, поддерживающими российскую агрессию против Украины.

В апреле 2023 году СБУ предъявила заочное подозрение Даудову по трем статьям Уголовного кодекса Украины: пособничество ведению агрессивной войны, посягательство на изменение границ государства с гибелью людей и другими тяжкими последствиями, а также оправдание российской агрессии.