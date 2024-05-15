Российский самолет сбросил бомбу на село под Воронежем 15.05.2024, 15:34

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Мем стал реальностью.

Российский самолет сбросил авиационный боеприпас на поселок в Воронежской области.

Как пишет телеграм-канал «Астра» со ссылкой на собственные источники, россияне скрывают этот инцидент. Неустановленный авиационный боеприпас упал с российского самолета на поселок Пробуждение в Воронежской области вечером 14 мая.

«Боеприпас взорвался, на месте образовалась воронка глубиной около метра. Пострадавших нет», - пишет канал.