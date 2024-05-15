закрыть
15 мая 2024, среда, 15:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский самолет сбросил бомбу на село под Воронежем

  • 15.05.2024, 15:34
  • 1,622
Российский самолет сбросил бомбу на село под Воронежем

Мем стал реальностью.

Российский самолет сбросил авиационный боеприпас на поселок в Воронежской области.

Как пишет телеграм-канал «Астра» со ссылкой на собственные источники, россияне скрывают этот инцидент. Неустановленный авиационный боеприпас упал с российского самолета на поселок Пробуждение в Воронежской области вечером 14 мая.

«Боеприпас взорвался, на месте образовалась воронка глубиной около метра. Пострадавших нет», - пишет канал.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов
Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип