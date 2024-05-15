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Общественный транспорт в Минске переходит на летний режим

  • 15.05.2024, 16:20
Общественный транспорт в Минске переходит на летний режим

Уже завтра.

Общественный транспорт Минска с четверга, 16 мая 2024 года, переходит на летний режим работы. Соответствующей информацией поделились в «Минсктрансе».

В связи с этим по будним дням будет уменьшено число подвижных единиц.

В частости, меньше будет автобусов на маршрутах: № 1, 6, 25, 26, 54, 71, 74С, 84, 98С.

Уменьшится число троллейбусов по маршрутам № 10, 19.

Сократится и количество трамваем на городских маршрутах № 9, 11.

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