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Генштаб ВСУ: Россияне частично вытеснены из Волчанска

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  • 15.05.2024, 16:27
  • 2,156
Генштаб ВСУ: Россияне частично вытеснены из Волчанска

Идут тяжелые бои.

Украинским силам удалось частично вытеснить российские войска из Волчанска Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в среду, 15 мая.

По данным на 13:30, на Харьковском направлении было зафиксировано три боевых столкновения. Военные уточняют, что противник пытается атаковать в направлении Липцев. Российская авиация нанесла два удара по районам населенных пунктов Липцы и Малая Даниловка.

«Силы обороны отразили наступательные действия российских оккупантов в районе Волчанска, частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта, продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окрестностях», — говорится в сообщении.

Данные по поводу потерь противника уточняются.

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