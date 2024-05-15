Генштаб ВСУ: Россияне частично вытеснены из Волчанска 2 15.05.2024, 16:27

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Идут тяжелые бои.

Украинским силам удалось частично вытеснить российские войска из Волчанска Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в среду, 15 мая.

По данным на 13:30, на Харьковском направлении было зафиксировано три боевых столкновения. Военные уточняют, что противник пытается атаковать в направлении Липцев. Российская авиация нанесла два удара по районам населенных пунктов Липцы и Малая Даниловка.

«Силы обороны отразили наступательные действия российских оккупантов в районе Волчанска, частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта, продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окрестностях», — говорится в сообщении.

Данные по поводу потерь противника уточняются.