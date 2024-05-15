БЖД секретно готовится к приему российских воинских эшелонов 3 15.05.2024, 17:14

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иллюстрационное фото

Есть целый ряд косвенных признаков подготовки.

Органы военных сообщений Беларуси и России ведут активное взаимодействие по вопросам организации переброски железнодорожным транспортом на территорию нашей страны российской военной техники, боеприпасов и личного состава военнослужащих. Об этом сообщает «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси».

Это подтверждается рядом косвенных фактов, выражающихся активизировавшимся информационным обменом между указанными ведомствами двух стран.

Предположительно, организация воинских перевозок будет осуществляться в рамках так называемой «Региональной группировки войск РФ и Беларуси».

Помимо основных целей планируемых воинских перевозок, прорабатывается вероятность ротационного движения воинских эшелонов из оккупированных РФ территорий Украины в Беларусь и обратно.

Для осуществления подобных перевозок требуется проведение подготовительных мероприятий, по которым рассматривается и реализуется ряд обязательных мер. После получения плана воинских железнодорожных перевозок будут разрабатываться графики движения воинских эшелонов (ВЭШ) по БЖД. На основании этого определяется необходимое количество локомотивных бригад для ускоренного продвижения ВЭШ.

Принимаются меры по обеспечению секретности воинских перевозок в соответствии с требованиями режимно-секретных документов соответствующих силовых подразделений Беларуси с привлечением профильных отделов управления и причастных отделений БЖД, обеспечивающих режимно-секретную деятельность – подразделения по защите государственных секретов. В рамках данных мер определяется круг лиц, непосредственно допускаемых к документам и сведениям, касающимся воинских перевозок. Разграничение доступа осуществляется в зависимости от уровня секретности информации.

В условиях реализации на БЖД мер защищенности при движении ВЭШ уделяется особое внимание охране «чувствительных» инфраструктурных объектов, таких как мосты, путепроводы, железнодорожные переезды, расположенные в неблагоприятных условиях на местности. Выделяется дополнительная охрана, реализуются технические меры предупреждения несанкционированного доступа, при необходимости обеспечивается удалённый мониторинг.