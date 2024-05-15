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Премьер Словакии в тяжелом состоянии, ближайшие часы – решающие

  • 15.05.2024, 17:46
  • 4,002
Премьер Словакии в тяжелом состоянии, ближайшие часы – решающие

В Фицо стреляли несколько раз.

Официальный аккаунт премьер-министра Словакии Роберта Фицо опубликовал первое сообщение после покушения на него, где утверждается, что он находится в «опасном для жизни» состоянии.

В сообщении на Facebook-аккаунте Фицо кратко указывается, что в премьер-министра стреляли несколько раз, «и сейчас он в опасном для жизни состоянии».

«По состоянию на сейчас его перевозят вертолетом в Банску-Быстрицу, поскольку дорога в Братиславу заняла бы слишком много времени, учитывая необходимость неотложного вмешательства. Ближайшие несколько часов все решат», – говорится в посте.

На Facebook-странице Фицо не уточняется характер ранений.

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