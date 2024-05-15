Стали известны детали о стрелявшем в премьера Словакии 15.05.2024, 18:24

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Нападавшему 71 год.

Стрелявший в премьера Словакии Роберта Фицо, — 71-летний мужчина из словацкого города Левице, сообщил телеканал Joj. Он задержан полицией. Dennikn пишет, что у нападавшего было разрешение на оружие.

Неизвестный выстрелил в Фицо несколько раз после того, как политик покинул здание, в котором проходило выездное заседание правительства страны в городе Гандлова.

Фицо находится в состоянии, угрожающим жизни, сейчас его перевозят на вертолете в больницу в городе Банска-Бистрица в центральной части страны, говорится на его официальной странице в Facebook.

Покушение на Фицо осудила президент Словакии Зузана Чапутова и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Чапутова в ближайшее время выступит с отдельным заявлением, пресс-конференцию в 17:00 по местному времени (18:00 по Минску) проведет Минздрав и МВД Словакии.