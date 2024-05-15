СМИ: У премьера Словакии произошло кровоизлияние в брюшной полости 15.05.2024, 20:22

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Роберта Фицо

Роберт Фицо был ранен в живот, плечо и ногу.

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо попало три пули: одна в живот, одна в плечо и еще одна прошла через живот в бедренную кость, у политика кровоизлияние в брюшной полости, пишет издание Standard со ссылкой на источник. Кровотечение пока не могут остановить.

Нападение на Фицо произошло у культурного центра в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства страны. Оттуда раненого премьера на вертолете направили в близлежащий город Банска-Бистрица, где в больнице проводится операция. В Братиславу его не стали отправлять из-за необходимости срочно оказать помощь.

Злоумышленник, по данным местных изданий, — 71-летний уроженец города Левице Юрай Цинтула. В своем городе он основал литературный клуб «Радуга» и был его председателем с 2008 по 2016 год, пишет Standard. Он опубликовал пять книг. Сын нападавшего заявил Aktuality.sk, что не знал о намерениях отца. В ответ на вопрос о его негативном отношении к партии Фицо SMER («Направление — социальная демократия») сын сказал только, что отец не голосовал за эту партию.

В Ассоциации словацких писателей сообщили, что в их рядах состоит Юрай Цинтула. В организации пообещали, что исключат его, если подтвердится, что именно он напал на Фицо, передает Standard.