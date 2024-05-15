Новый министр обороны РФ Белоусов поговорил с белорусским коллегой Хрениным 4 15.05.2024, 20:31

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Андрей Белоусов

Переговоры состоялись по инициативе белорусской стороны.

Министр обороны России Андрей Белоусов поговорил по телефону с коллегой из Белоруссии генерал-лейтенантом Виктором Хрениным. Об этом сообщило российское Минобороны в своем телеграм-канале.

Ведомство отметило, что переговоры состоялись по инициативе белорусской стороны. В ходе беседы Хренин поздравил Белоусова с назначением на должность главы Минобороны. Министры также обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран.

Минобороны Беларуси также сообщило, что Хренин поздравил Белоусова с назначением. «Убежден, что под вашим руководством Вооруженные силы Российской Федерации будут и впредь успешно выполнять задачи по обеспечению безопасности и защите национальных интересов России. <...> Уверен, что вместе, плечом к плечу, мы сможем защитить наши народы и обеспечить им мирное будущее», — цитирует министра пресс-служба ведомства.