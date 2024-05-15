26-летний мотоцикл «Минск» выставили на американский аукцион 2 15.05.2024, 20:41

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Еще в заводской упаковке.

В США на торги онлайн-аукциона Bring A Trailer выставлен мотоцикл «Минск» Wildcat 125. Речь идет об эндуро-модификации, разработанной специально для западного рынка. Такой мотоцикл оснащен двухтактным двигателем объемом 125 кубических сантиметров, 4-ступенчатой коробкой и 18-дюймовыми колесами.

Данный экземпляр 1998 года находится в штате Аризона. Несмотря на то что он не имеет пробега и находится в заводской упаковке, его состояние сложно назвать идеальным: как отмечает motor.ru https://motor.ru/), на лакокрасочном покрытии присутствуют сколы и ржавчина, а топливный шланг местами потрескался.

Также мотоцикл находится в полуразобранном состоянии: на него не установлены руль и выпускная система. Менее чем за сутки до окончания торгов цена на данный лот составляет всего 750 долларов.