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Напавший на премьера Словакии: Я не согласен с политикой правительства

  • 15.05.2024, 21:29
  • 1,408
Напавший на премьера Словакии: Я не согласен с политикой правительства

Также одной из причин атаки он назвал ликвидацию независимых СМИ.

В соцсетях опубликовали видео с Юрем Чинтулой, который, по данным СМИ, несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Как сообщают словацкие издания Dennik N и Refresher, стрелок заявил, что не согласен с политикой словацкого правительства.

«Я не согласен с политикой правительства», — сказал Чинтула.

Также одной из причин атаки он назвал ликвидацию независимых СМИ и увольнение с должности словацкого судьи Яна Мазака.

СМИ утверждают, что из записей видно, что стрелок решил напасть еще месяц назад.

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