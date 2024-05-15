Напавший на премьера Словакии: Я не согласен с политикой правительства
- 15.05.2024, 21:29
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Также одной из причин атаки он назвал ликвидацию независимых СМИ.
В соцсетях опубликовали видео с Юрем Чинтулой, который, по данным СМИ, несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Как сообщают словацкие издания Dennik N и Refresher, стрелок заявил, что не согласен с политикой словацкого правительства.
«Я не согласен с политикой правительства», — сказал Чинтула.
Также одной из причин атаки он назвал ликвидацию независимых СМИ и увольнение с должности словацкого судьи Яна Мазака.
СМИ утверждают, что из записей видно, что стрелок решил напасть еще месяц назад.