Президент Грузии и оппозиция объединят усилия для победы прозападных сил на выборах 1 15.05.2024, 21:44

Саломе Зурабишвили

В стране продолжаются протесты против закона об «иноагентах».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и прозападные оппозиционные партии намерены сотрудничать с целью смещения правящей партии «Грузинская мечта» на предстоящих в октябре выборах. Зурабишвили сказала, что не намерена баллотироваться, но при этом что она «возглавит проевропейский фронт» оппозиционных партий и гражданского общества.

В то же время грузинская оппозиция заявила о необходимости консолидации и согласования стратегии действий в рамках «европейской платформы национального сопротивления» с целью «поражения на выборах «российского правительства» – так называют «Грузинскую мечту» оппоненты.

Сближение позиций ранее непримиримых оппонентов из оппозиции, а также президента страны, произошло на фоне кризиса, который последовал за решением правящей партии принять закон «О прозрачности иностранного влияния», т.е. фактический аналог репрессивного российского закона об «иноагентах». Несмотря на ежедневные массовые уличные протесты и предупреждения западных партнеров насчет того, что принятие этого закона негативно повлияет как на взаимные отношения, так и на перспективу интеграции Грузии в ЕС, «Грузинская мечта» все же приняла спорный закон 14 мая. Теперь его должна подписать президент, но Зурабишвили уже заявила, что наложит на закон вето, хотя у «Грузинской мечты» есть достаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть президентское вето.

Закон об «иноагентах» обязывает неправительственные коммерческие организации, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в качестве “агентов иностранного влияния”. «Грузинская мечта» утверждает, что цель закона – обеспечить максимальную прозрачность гражданского общества. В свою очередь, оппозиция заявляет, что на самом деле партия власти постарается использовать закон для подавления критики в свой адрес, исходящей от СМИ и НПО, в том же духе как это произошло в России. Также, считают оппозиционеры, «Грузинская мечта» пытается изменить сам вектор внешнеполитического курса страны.

15 мая Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от своего имени и от имени Еврокомиссии распространил заявление, в котором сказано, что спорный закон негативно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС и призвал грузинские власти отменить его.

«Евросоюз четко и неоднократно заявлял, что дух и содержание закона не соответствуют основным нормам и ценностям ЕС. Он подорвет работу гражданского общества и независимых СМИ, в то время как свобода объединений и свобода выражения мнений являются фундаментальными правами, лежащими в основе обязательств Грузии в рамках Соглашения об ассоциации и любого пути вступления в ЕС», – сказано в заявлении Борреля и Еврокомиссии.

Одновременно США также высказали обеспокоенность принятием парламентом закона «в стиле Кремля», который, как заявила 14 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, «противоречит демократическим ценностям и еще больше отдаляет Грузию от ценностей ЕС». Жан-Пьер подчеркнула, что в случае, если парламент преодолеет президентское вето и закон будет утвержден, то это вынудит США «в корне пересмотреть наши отношения с Грузией», передает «Голос Америки».

В свою очередь, двухпартийная группа американских сенаторов назвала 14 мая - т. е. дату принятия парламентом закона об «иноагентах» – «черным днём в истории грузинской демократии». В заявлении одиннадцати сенаторов от 14 мая высказано их разочарование принятием спорного закона.

«Это голосование было проведено в нарушение воли сотен тысяч грузин, которые продолжают яростно протестовать против закона, которое не только будет использоваться для ограничения свободы слова, но и будет препятствовать развитию демократии в Грузии», – говорится в заявлении, среди подписчиков которого высокопоставленный представитель Республиканской партии в Комитете по внешним отношениям, сенатор Джим Риш и председатель Подкомитета по вопросам европейской безопасности и сотрудничеству, сенатор Джин Шахин.

В результате, заявляют сенаторы, Конгресс будет вынужден «рассмотреть возможность изменения политики США в отношении Грузии, чтобы отразить новый политический ландшафт в Грузии».

Примечательно, что согласно заявлению Омбудсмена Грузии за месяц протестов против закона об «иноагентах» в стране задержали около 160 демонстрантов, но при этом – ни одного полицейского, причастного к фактам применения избыточного насилия. Согласно Омбудсмену, такое отношение со стороны соответствующих структур «поощряет ощущение безнаказанности». При этом, в социальных сетях неоднократно распространялись зафиксированные участниками акций кадры избиения демонстрантов полицией и спецназом во время разгона.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал 14 мая журналистам, что все жалобы на действия полиции и спецназа будут рассмотрены и расследованы. В то же время он подчеркнул, что «Грузинская мечта» установила «более высокие стандарты, чем европейские и американские» при разгоне протестующих, и что утверждения о жестоком обращении полиции с демонстрантами, являются «преувеличением».

Тем временем акции протеста в Грузии не прекращаются. После принятия закона 14 мая, протестующие стали призывать сограждан к общенациональному неповиновению, а западных партнеров – к введению санкций против «неофициального правителя» страны, почетного председателя и основателя правящей партии миллиардера Бидзины Иванишвили. Очередная акция 15 мая запланирована в 20:00 перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси.