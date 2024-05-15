Ryanair инвестировала около 20 млн евро в Каунасский аэропорт 15.05.2024, 22:02

Компания планирует выполнять рейсы из этого литовского аэропорта.

Kaunas Aircraft Maintenance Services (KAMS), дочерняя компания европейской авиакомпании Ryanair, инвестировала около 20 млн. евро в два новых ангара для обслуживания и самолетов в Каунасском аэропорту. По словам операционного директора Ryanair Нила МакМэхона, планируется создать 200 рабочих мест с высокой добавленной стоимостью для инженеров и авиационных механиков, передает Delfi.

Операционный директор Ryanair отметил, что каждый ангар для технического обслуживания самолетов размером с шесть бассейнов олимпийских размеров общей площадью 8000 квадратных метров. По мнению Н. МакМэхона, в таком ангаре могли бы одновременно обслуживаться 4 самолета.

«Благодаря этим инвестициям мы удвоим наши мощности по техническому обслуживанию самолетов в Литве», - сказал Н. МакМэхон. По его словам, в будущем компания планирует выполнять рейсы из Каунасского аэропорта на новом самолете компании, тем самым увеличив количество самолетов Ryanair в Каунасе до трех.

По словам генерального директора авиакомпании Эдди Уилсона, по мере расширения международных маршрутов компании ожидается резкий рост количества пассажиров, поэтому Ryanair планирует и дальше инвестировать в развитие литовских аэропортов. Правда, по его словам, сейчас пассажиры предъявляют требования к авиакомпаниям относительно удобства и выгодных цен, но и из-за воздействия самолетов на окружающую среду.

По его словам, хотя период пандемии затруднил инвестирование компании, эта инвестиция в 20 млн. евро является обязательством перед авиационным рынком Литвы, что компания продолжит расширять свою деятельность и создавать более высокооплачиваемые рабочие места. По словам Э. Уилсона, компания выполняет рейсы не только в аэропорты Каунаса и Вильнюса, но и в аэропорт Паланги, куда можно добраться из Дублина и Лондона.

Также, по словам Э. Уилсона, открытие этих двух новых ремонтных ангаров – это только начало инвестиций и развития Ryanair в Литве.

«Сохраняйте конкурентоспособность ваших аэропортов, и мы будем стремиться к дальнейшему расширению наших инвестиций в Литве», - подчеркнул Э. Уилсон, обращаясь к участвующим в мероприятии министрам экономики, инноваций и транспорта.

Говоря о возможностях Ryanair по расширению инвестиций в Литве, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте подчеркнула, что Каунас уже является центром автомобильного и транспортного сектора страны, и эти инвестиции будут способствовать дальнейшему развитию.

В свою очередь министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис подчеркнул, что возможности для развития Ryanair есть не только в Каунасском аэропорту, но и в прилегающей к нему свободной экономической зоне (СЭЗ).

По словам руководителя Литовских аэропортов Симона Барткуса, подобные инвестиции со стороны Ryanair стимулируют развитие самих Литовских аэропортов – например, в Каунасе в результате пропускная способность приема самолетов уже увеличилась, теперь на территории аэропорта может взлететь или приземлиться вдвое больше самолетов.