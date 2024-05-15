Новый глава Минобороны РФ пригласил Хренина в Москву 6 15.05.2024, 23:31

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Виктор Хренин

Ранее они провели телефонный разговор.

Министр обороны России Андрей Белоусов пригласил белорусского коллегу Виктора Хренина посетить с визитом Москву, сообщил 15 мая на своей странице в соцсети Х начальник департамента международного военного сотрудничества МО Беларуси Валерий Ревенко.

По его словам, во время телефонного разговора министры «обсудили текущее состояние двусторонних отношений», Белоусов «подчеркнул особые отношения между вооруженными силами двух государств».

Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, Хренин поздравил Белоусова с назначением на должность и высказал уверенность, что под руководством Белоусова «Вооруженные силы РФ будут и впредь успешно выполнять задачи по обеспечению безопасности и защите национальных интересов России».

«Сегодня, как никогда ранее, важно укреплять военное сотрудничество в рамках «cоюзного государства». Безопасность наших стран, наших граждан — это высший приоритет. Уверен, что вместе, плечом к плечу, мы сможем защитить наши народы и обеспечить им мирное будущее», — заявил глава белорусского оборонного ведомства.

12 мая Владимир Путин отправил Сергея Шойгу в отставку с должности министра обороны, назначив его секретарем Совета безопасности РФ. Ранее занимавший этот пост Николай Патрушев стал помощником президента.

65-летний Белоусов 14 мая возглавил Минобороны России. До этого он занимал должность первого вице-премьера правительства РФ по вопросам экономики.