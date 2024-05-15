Из Ливии пытались вывезти 26 тонн золота 1 15.05.2024, 23:42

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Это четверть от всего запаса страны.

Ливийские власти арестовали нескольких высокопоставленных таможенников, пытавшихся контрабандой вывезти из страны 25,8 тонны золота на общую сумму около $2 млрд, сообщила Генеральная прокуратура в своем аккаунте в Facebook.

Среди задержанных в аэропорте — гендиректор таможенного управления, начальник таможенного центра аэропорта Мисураты и глава временного комитета по экспорту. Все задержанные чиновники находятся под стражей, их подозревают в умышленном содействии преступлению в целях получения незаконной материальной выгоды для других лиц и нанесении ущерба национальной экономике.

Партия драгметалла, которую они пытались вывезти из страны, представляет собой почти четверть золотого запаса Ливии, составляющего около 116,6 тонны. Ее стоимость по текущему курсу достигает $1,94 млрд.