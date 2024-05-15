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Из Ливии пытались вывезти 26 тонн золота

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  • 15.05.2024, 23:42
  • 2,404
Из Ливии пытались вывезти 26 тонн золота

Это четверть от всего запаса страны.

Ливийские власти арестовали нескольких высокопоставленных таможенников, пытавшихся контрабандой вывезти из страны 25,8 тонны золота на общую сумму около $2 млрд, сообщила Генеральная прокуратура в своем аккаунте в Facebook.

Среди задержанных в аэропорте — гендиректор таможенного управления, начальник таможенного центра аэропорта Мисураты и глава временного комитета по экспорту. Все задержанные чиновники находятся под стражей, их подозревают в умышленном содействии преступлению в целях получения незаконной материальной выгоды для других лиц и нанесении ущерба национальной экономике.

Партия драгметалла, которую они пытались вывезти из страны, представляет собой почти четверть золотого запаса Ливии, составляющего около 116,6 тонны. Ее стоимость по текущему курсу достигает $1,94 млрд.

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