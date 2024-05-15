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В Бегомле горел самолет Ил-14

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  • 15.05.2024, 22:47
  • 2,464
В Бегомле горел самолет Ил-14

Видеофакт.

Сегодня в интернете появилось видео, на котором видно, как в городском поселке Бегомль (Докшицкий район, Витебская область) горит местная достопримечательность — самолет Ил-14.

Он находится прямо у трассы М3, на круговом перекрестке. Когда-то его использовали в полярной авиации, а потом передали Бегомльскому музею народной славы в память о подвиге уроженцев края. Долгое время он стоял во дворе музея, потом его отреставрировали и переместили на более видное место.

Во время Второй мировой войны в Бегомле действовал партизанский аэродром, который связывал регион с Большой землей. Сегодня самолет-памятник в центре городского поселка служит напоминанием о событиях более чем полувековой давности, происходивших в этом крае.

Что случилось с самолетом, неизвестно.

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