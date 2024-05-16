Министры Эстонии, Исландии и Литвы выступили на акции в Тбилиси 16.05.2024, 6:02

Политики выразили протест против скандального закона об «иноагентах».

Министры иностранных дел трех европейских стран – Эстонии, Исландии и Литвы – во время визита в Тбилиси прибыли на акцию против закона «О прозрачности иностранного влияния», известного как закон об «иноагентах».

Об этом пишет Interpressnews.

Министры сначала присоединились к шествию, которое направлялось к грузинскому парламенту, а затем выступили перед противниками закона об «иноагентах». Появление европейских политиков на проспекте Руставели, где проходит акция, встретили аплодисментами.

Министры обратились к участникам с небольшими речами. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, среди прочего, заверил: «Мы никогда не оставим вас наедине, но все мы должны создать такую страну, о которой мечтает страна-кандидат».

После выступлений глав МИД на акции протеста прозвучали гимны Грузии и Европейского Союза. Со стороны участников акции были слышны возгласы: «Европа!».

В Грузию сегодня прибыли министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии и встретились с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе, а также председателем парламента Шалвой Папуашвили, оппозицией и представителями неправительственного сектора.