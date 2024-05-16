Швеция заявила о готовности разместить ядерное оружие США в случае войны 16.05.2024, 6:51

Об этом заявил премьер королевства.

В настоящее время собственное ядерное оружие имеют три страны НАТО.

Власти Швеции изменят подход к размещению ядерного оружия США на территории страны, если Россия начнет войну с НАТО, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон в эфире Sveriges Radio. По его словам, идти на такой шаг в мирное время необходимости нет, однако «при самом худшем сценарии демократические страны должны быть в состоянии защитить себя от государств, которые могут угрожать ядерным оружием».

«Если на нашей территории будет война, в которую окажется втянута Швеция, то это совершенно иная ситуация. Тогда все страны НАТО получат пользу от ядерного зонтика, который должен существовать до тех пор, пока у России есть ядерное оружие», — отметил Кристерссон. При этом он подчеркнул, что именно Швеция, а не США, будет принимать окончательное решение о том, размещать ли ядерное оружие на своей территории.

Кристерссон выразил надежду, что Россия не решится еще на одну войну, добавив, что власти уже позаботились о том, чтобы страна не стала ее мишенью. «Цель нашего членства в НАТО, цель всей обороны Швеции заключается в том, чтобы такая ситуация не возникла. Если бы Украина состояла в НАТО, Россия бы на нее не напала», — констатировал он.

В начале года правительство Швеции и глава ее армии Микаэль Бюден призвали граждан готовиться к возможной войне на фоне вторжения России в Украину. До этого кабмин решил увеличить оборонный бюджет королевства на 28%. В 2024 году военные расходы страны составят 119 млрд шведских крон ($11 млрд). В частности, это позволит достичь целевого показателя в 2% ВВП, установленного НАТО. Также Швеция начала активно укреплять электроэнергетическую систему.

Ранее о готовности разместить у себя ядерное оружие США заявила Польша. Президент республики Анджей Дуда призвал рассмотреть такую возможность, если НАТО хочет укрепить безопасность на восточном фланге, граничащем с Россией. Аргументируя свою позицию, он обратил внимание на «милитаризацию» Калининградской области и размещением ядерного оружия РФ в Беларуси.

В настоящее время собственное ядерное оружие имеют три страны НАТО: США, Великобритания и Франция. Однако пять других членов блока — Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция — размещают его в рамках соглашения с Вашингтоном Nuclear sharing.