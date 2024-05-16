В Бельбеке поражен главный склад с ракетами для российских МиГов 16.05.2024, 7:50

2,928

После точного попадания началась многочасовая детонация.

Во временно оккупированном Крыму поврежден главный артиллерийский склад военного аэродрома «Бельбек», где хранились снаряды и ракеты для различных моделей вражеских самолетов.

Об этом сообщило партизанское движение «Атеш».

«Агенты «Атеш» со склада военных аэродрома Бельбек сообщают о точном попадании и многочасовой последующей детонации главного склада ракетно-артиллерийского вооружения воинской части №80189», — говорится в сообщении.

Как утверждают украинские партизаны, на этом складе хранилось большинство ракет для самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31, которые обстреливают украинские города и гражданскую инфраструктуру.

«Также зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры аэродрома в результате вторичной детонации», — отметили в «Атеш».

Напомним, в ночь с 14 на 15 мая в Севастополе, Евпатории и Симферополе прогремели несколько громких взрывов. Местные жители заявляют, что по временно оккупированному Крыму ударили по меньшей мере 20 ракетами.

СМИ сообщили о взрывах в районе российского военного аэродрома Бельбек, по которому накануне уже наносили удары.