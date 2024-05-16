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Ученые: Отцы в Германии стали проводить больше времени со своими детьми

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  • 16.05.2024, 15:09
Ученые: Отцы в Германии стали проводить больше времени со своими детьми

Папы также стали больше заниматься домашней работой.

Отцы в Германии тратят все больше времени на уход за своими детьми. Об этом говорится в исследовании Института немецкой экономики в Кельне.

Сейчас немецкие папы ухаживают за детьми младше 6 лет на почти 2 часа в день дольше, чем 10 лет назад. Если в 2001 году они проводили с малышами в среднем около 2,8 часа в день, то в 2021 году — 4,7 часа.

21% отцов проводят с маленькими детьми больше 6 часов день, чего в 2001 практически не было.

Папы также стали больше заниматься домашней работой: доля отцов, которые тратят на домашние дела до двух часов в день, за 20 лет выросла с 61% до 85%.

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