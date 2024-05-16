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Украинские защитники уничтожили российский танк в Волчанске

  • 16.05.2024, 15:47
Украинские защитники уничтожили российский танк в Волчанске

Эффектное видео.

Украинские защитники уничтожили в Волчанске вражеский танк Т-72. Результаты работы они поделились в сети.

Как сообщила пресс-служба МВД Украины в Telegram:

- В Волчанске пограничники бригады «Стальная граница» совместно с Силами обороны Украины за прошедшие сутки поразили вражеский танк Т-72», - говорится в сообщении.

Согласно видео, беспилотник украинских защитников поразил вражескую технику на территории жилых застроек и нанес удар по захватчикам, попав в его переднюю часть.

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