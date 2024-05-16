Россиянам оказался не по зубам особый украинский БпЛА-камикадзе 16.05.2024, 16:19

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Он может лететь со взрывчаткой в салоне со скоростью 210 км/ч.

В последние недели Украина полагалась на необычное оружие для нанесения ударов, а именно на небольшой беспилотный летательный аппарат, начиненный взрывчаткой, напоминающий некоторые варианты винтового самолета Cessna.

Российская армия не смогла остановить украинское изобретение, а именно беспилотник в стиле в стиле легкомоторного самолета Cessna, который по сравнению с ракетами по сути является «летающим кирпичом» с бомбой на борту.

Как пишет ТСН, об этом говорится в материале Business Insider.

- Легкие самолеты с неподвижным крылом, которые наблюдались во время атак этой весной, летят на малых высотах и двигаются значительно медленнее, чем ракеты большой дальности, но они доказали способность избегать московских систем противовоздушной обороны и путешествовать по невредимым сотне миль, чтобы достичь своих целей в глубине вражеской территории, – такую характеристику украинскому БпЛА-камикадзе предоставляет издание Business Insider.

Несмотря на то, что украинские БпЛА-камикадзе являются, на первый взгляд, очень простой целью, они пока «не по зубам» российского ПВО. Украинские операторы беспилотников в стиле легкомоторных самолетов научились обходить враждебные преграды для ударов по глубокому тылу, отмечают специалисты.

Эксперты говорят, что эти самолеты «подчеркивают успех украинской инновационной программы беспилотников дальнего радиуса действия, которые Киев применил для нападения на военные и энергетические объекты России».

«В начале апреля Киев применил модифицированный «Аэропрокт» А-22 Foxbat для нападения на завод по производству беспилотников в Республике Татарстан в России», – говорится в Business Insider.

Стоит этот небольшой сверхлегкий спортивный самолет менее 90 тыс. долларов за единицу. Разработали и изготовили его в Украине.

Ukrainian kamikaze "drones" aka converted Ukrainian-produced Aeroprakt A-22 Foxbat light aircraft.



These drones can reportedly deliver 300kg warheads at a range around 2000 - 3000 km.



It's believed that similar drones were recently used to hit a Shahed drone manufacturing… pic.twitter.com/8xw6BzoZvO — Saint Javelin (@saintjavelin) April 4, 2024

Технические характеристики БпЛА

Самолет, по словам экспертов, может лететь со взрывчаткой в салоне со скоростью до 130 миль в час (210 км/ч). Это гораздо медленнее, чем крылатая ракета, которая может лететь со скоростью свыше 500 миль в час (800 км/ч), или еще быстрее баллистическая ракета.

По словам научного сотрудника Университета Осло и специалиста по вопросам безопасности Фабиана Гоффманна, "в мире ракетных систем" самолет – это "по сути летающий кирпич".

Хотя самолет и может показаться грубо собранным, он является "достаточно сложным оружием". Он летает на относительно низкой высоте, что затрудняет отслеживание радарами.

Если Украине удастся найти коридор без должного противовоздушного прикрытия, беспилотник сможет эффективно проникать через территорию России, сказал Гоффманн. Кроме того, учитывая его конструкцию, БПЛА также можно принять за гражданский самолет, а не угрозу.

Однако это действительно не оправдывает очевидную неспособность России сбить громкие и медленные дроны. Во время атак на Татарстан и Башкортостан самолету удалось пролететь несколько часов в сотни километров на территории России. Его не сбили одобренные системы противовоздушной обороны России, сосредоточенные на защите ключевых населенных пунктов. Также Россия недооценивает украинскую угрозу.

- Если вы введете контрмеры, сбить эту штуку будет очень легко. И проблема в том, что они, кажется, этого не могут сделать, – отметил Гоффманн.

Напомним, ранее американские журналисты из издания Business Insider уже собрали 9 удивительных боевых приемов ВСУ. В частности, они рассказали о модифицированном пикапе, который стал установкой "Град".