Власти Словакии рассказали о состоянии премьера Фицо после покушения 16.05.2024, 18:03

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Он был на волосок от смерти.

Состояние словацкого премьера Роберта Фицо после попытки покушения остается очень тяжелым, сообщил избранный президент Петр Пеллигрини, посетив политика. Его слова передает DennikN.

«Премьер-министр находился на волосок от смерти», — рассказал он.

Пеллигрини смог поговорить с Фицо несколько минут, тот смог произнести несколько фраз, после чего ему вновь потребовался покой из-за усталости. Избранный президент призвал «успокоиться, утихомирить страсти и начать объединять разделенную Словакию». По его мнению, страна перешла красную черту, какой не было за время существования государства.

Покушение на Фицо произошло накануне, 15 мая. После выездного заседания правительства в городе Гандлова премьер вышел к людям, один из мужчин несколько раз выстрелил в политика. Одна пуля попала ему в живот, другая — в бедренную кость, третья — в плечо. Фицо оперировали пять часов, его ждет еще одна операция.

Нападавший был задержан на месте происшествия. Им оказался 71-летний писателю Юрай Цинтуле, ему грозит пожизненный срок. Цинтула признался в содеянном и рассказал в ходе допроса, что нападение готовилось «за пару дней». По данным МВД, он пошел на преступление из-за недовольства итогами президентских выборов, которые прошли в апреле. Победу в них одержал спикер парламента страны Петер Пеллегрини (53%), близкий к Фицо.

«Теперь мы стоим на грани гражданской войны», — оценил ситуацию глава МВД Матуш Шутай-Эшток.