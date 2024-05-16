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Власти Словакии рассказали о состоянии премьера Фицо после покушения

  • 16.05.2024, 18:03
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Власти Словакии рассказали о состоянии премьера Фицо после покушения

Он был на волосок от смерти.

Состояние словацкого премьера Роберта Фицо после попытки покушения остается очень тяжелым, сообщил избранный президент Петр Пеллигрини, посетив политика. Его слова передает DennikN.

«Премьер-министр находился на волосок от смерти», — рассказал он.

Пеллигрини смог поговорить с Фицо несколько минут, тот смог произнести несколько фраз, после чего ему вновь потребовался покой из-за усталости. Избранный президент призвал «успокоиться, утихомирить страсти и начать объединять разделенную Словакию». По его мнению, страна перешла красную черту, какой не было за время существования государства.

Покушение на Фицо произошло накануне, 15 мая. После выездного заседания правительства в городе Гандлова премьер вышел к людям, один из мужчин несколько раз выстрелил в политика. Одна пуля попала ему в живот, другая — в бедренную кость, третья — в плечо. Фицо оперировали пять часов, его ждет еще одна операция.

Нападавший был задержан на месте происшествия. Им оказался 71-летний писателю Юрай Цинтуле, ему грозит пожизненный срок. Цинтула признался в содеянном и рассказал в ходе допроса, что нападение готовилось «за пару дней». По данным МВД, он пошел на преступление из-за недовольства итогами президентских выборов, которые прошли в апреле. Победу в них одержал спикер парламента страны Петер Пеллегрини (53%), близкий к Фицо.

«Теперь мы стоим на грани гражданской войны», — оценил ситуацию глава МВД Матуш Шутай-Эшток.

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