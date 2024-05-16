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Вышел финальный эпизод первого сезона мультсериала «Люди Икс '97»

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  • 16.05.2024, 18:19
Вышел финальный эпизод первого сезона мультсериала «Люди Икс '97»

В последней серии появился мутант из Беларуси.

На Disney+ завершился первый сезон продолжения легендарного мультсериала «Люди Икс '97». В финальном эпизоде показали мутанта родом из Беларуси.

События в новом мультсериале продолжают те, которые происходили в оригинале. В нем рассказывается о новых сложностях, которые приходится преодолевать команде мутантов после смерти их лидера, Профессора Икс. Теперь их команду возглавил известный мутант Магнето, пишет «Зеркало».

В последней (десятой) серии сезона появляется мутант из Беларуси — Darkstar / Laynia Petrovna. Это персонаж американских комиксов, супергероиня вселенной «Марвел». Ланья Петровна — мутант, способный манипулировать неизмеримым количеством энергии темной силы.

Согласно описанию этого персонажа, она русская по происхождению, но родилась в Беларуси (в Минске) в семье физика-ядерщика Сергея Крылова и его жены, которые оказались случайно облучены во время эксперимента. Когда ее мать умерла во время родов, отцу Ланьи сказали, что она и ее брат-близнец тоже умерли. Затем государство взяло младенцев-мутантов под стражу, а когда их сверхчеловеческие способности проявились, детей передали профессору на обучение в школу русских мутантов.

К слову, Darkstar не единственный белорусский супергерой в американских комиксах. Знаменитый персонаж Джон Уик (известный киллер-наемник) — тоже дитя Беларуси.

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