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Болгария намерена отсудить у «Газпрома» €400 млн

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  • 16.05.2024, 18:30
Болгария намерена отсудить у «Газпрома» €400 млн

За остановку поставок газа.

Новое руководство госкомпании «Булгаргаз» будет добиваться компенсации ущерба более чем на €400 млн в связи с прекращением поставок газа «Газпромом» в страну. Об этом заявил глава Минэнерго Болгарии Владимир Малинов на брифинге, в котором приняли участие и новые лидеры компании, сообщает болгарское агентство БТА.

По словам министра, «Газпром экспорт» приостановил поставки по контракту с «Булгаргазом» с апреля 2022 года.

«В соответствии с условиями договора с [компанией] «Газпром экспорт» мы передадим наши претензии компании и дадим краткий срок, чтобы этот вопрос был урегулирован», — заявил он.

Если между сторонами не будет достигнуто согласие, то болгарская сторона подаст иск в Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже, сказал Малинов. Он уточнил, что руководство «Булгаргаза» предоставило не более одного месяца для достижения добровольного соглашения с российской стороной.

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