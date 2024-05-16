Генерал Кристофер Каволи: У РФ недостаточно сил для стратегического прорыва в Харьковской области 4 16.05.2024, 21:20

Кристофер Каволи

В то же время оккупанты могут достигать тактических успехов.

У российских войск нет достаточного количества сил для стратегического прорыва на севере Харьковской области. В то же время оккупанты могут достигать тактических успехов.

Об этом заявили командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и глава Военного комитета Альянса Роб Бауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на их пресс-конференцию.

По мнению Каволи, россияне «не имеют количества сил, необходимого для стратегического прорыва».

«Кроме того, у них нет навыков и способностей, чтобы действовать в масштабах, необходимых для использования любого прорыва для получения стратегического преимущества. Они способны добиваться локальных успехов, и кое-что из этого они уже сделали», - отметил генерал.

Каволи добавил, что находится в контакте с украинскими коллегами и уверен, что ВСУ удержат оборону на фронте.

В свою очередь Бауэр подчеркнул, что ситуация на поле боя после начала наступления России в Харьковской области «не изменилась до такой степени, чтобы украинские власти были готовы сесть за стол переговоров».

«Украинские силы вернули себе 50% территории, которую Россия захватила в начале войны. Поэтому сейчас российские войска отвоевывают эту территорию, но это не является стратегическим продвижением, это не является стратегическим успехом», - отметил глава Военного комитета НАТО.