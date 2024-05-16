Авиация РФ за сутки потеряла над Белгородской областью три авиабомбы 16.05.2024, 22:03

Одну – возле аквапарка.

По состоянию на 16 мая российская авиация потеряла над регионами РФ и оккупированными районами Украины по меньшей мере 39 боеприпасов, большинство из которых – фугасные авиабомбы (ФАБ). Об этом информирует российское издание Astra.

«За последние три месяца на российские и оккупированные украинские регионы российские ВКС сбросили как минимум 38 ФАБ и один неустановленный боеприпас", – говорится в сообщении.

Только за одни сутки три боеприпаса упали в Белгородской области РФ, отмечают журналисты.

«Днем 15 мая ВКС РФ сбросили на Белгородскую область сразу три ФАБ-500 (бомба массой 500 кг. – прим.). Так, первая ФАБ упала прямо у аквапарка «Лазурный» в поселке Лазурное под Белгородом. Еще одну авиабомбу нашли у села Крутой Лог. Третью ФАБ обнаружили в селе Заречье-Второе. Во всех случаях никто не пострадал», – поделилось информацией издание.

Оно подчеркивает, что российские власти скрывают информацию о падении авиабомб на российскую территорию.

«4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего семь человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. Российские власти причину этого происшествия скрыли», – пишет Astra.