Парламент Молдовы назначил референдум о вступлении в ЕС на 20 октября 2 16.05.2024, 22:28

В этот же день пройдут президентские выборы.

Выборы президента Молдовы и референдум о вступлении республики в Евросоюз пройдут в один день — 20 октября 2024 года, сообщила пресс-служба молдавского парламента.

За проведение президентских выборов в этот день проголосовали 56 депутатов. Парламент Молдовы состоит из 101 депутата.

Также 20 октября в стране запланирован референдум, на котором граждане ответят на вопрос «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?».

16 апреля Конституционный суд Молдавии одобрил проведение в стране референдума. С таким предложением выступила правящая партия «Действие и солидарность». Президент Майя Санду сообщила, что референдум пройдет 20 октября.

За вступление Молдовы в Европейский союз проголосовали бы 56% граждан республики, если бы им задали такой вопрос на референдуме, показали результаты опроса, проведенного Центром исследований CBS Research в апреле текущего года. Против вступления Молдовы в ЕС выступили бы 25% респондентов.