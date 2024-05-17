В Минске горел известный паб
- 17.05.2024, 14:27
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После пожара он не работает.
В Минске рано утром 17 мая загорелся известный в городе бар Royal Oak Pub.
Об этом сообщили в МЧС.
Пожар вспыхнул около 04.35, спасатели получили соответствующий сигнал от системы автоматической пожарной сигнализации.
Когда сотрудники МЧС прибыли на место, то обнаружили пламя в обеденном зале паба, который находится на первом этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома на улице Киселева.
В результате огонь повредил барную стойку и два телевизора, закопчено помещение зала.
Пострадавших нет, эвакуация посетителей не проводилась. Причину возгорания сейчас выясняют.
Тем временем паб в своих соцсетях предупредил клиентов, что в пятницу не работает по техническим причинам.