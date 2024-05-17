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В Минске горел известный паб

  • 17.05.2024, 14:27
  • 1,244
В Минске горел известный паб

После пожара он не работает.

В Минске рано утром 17 мая загорелся известный в городе бар Royal Oak Pub.

Об этом сообщили в МЧС.

Пожар вспыхнул около 04.35, спасатели получили соответствующий сигнал от системы автоматической пожарной сигнализации.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место, то обнаружили пламя в обеденном зале паба, который находится на первом этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома на улице Киселева.

В результате огонь повредил барную стойку и два телевизора, закопчено помещение зала.

Пострадавших нет, эвакуация посетителей не проводилась. Причину возгорания сейчас выясняют.

Тем временем паб в своих соцсетях предупредил клиентов, что в пятницу не работает по техническим причинам.

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