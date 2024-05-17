Маск окончательно переименовал Twitter 17.05.2024, 14:42

Социальная сеть получила новое название.

Социальная сеть, ранее известная как Twitter, перешла на новый адрес x.com, который соответствует ее новому названию, пишет New Voice.

Социальная сеть, ранее известная как Twitter, официально приняла адрес X.com для всех своих основных систем. Это означает, что при вводе twitter.com в вашем браузере теперь будет перенаправлять на новый домен.

«Мы сообщаем вам, что мы меняем наш URL-адрес, но ваши настройки конфиденциальности и защиты данных остаются без изменений», — информирует оповещение, которое пользователи платформы могут увидеть внизу страницы.

Переход на новый домен был одним из самых неудобных аспектов в ребрендинге компании. Несмотря на то, что во многих аспекта платформа перешла на новое название давно — включая официальную учетную запись, мобильные приложения и программы — URL-адресо