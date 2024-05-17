Американские инвесторы распродают акции EPAM 3 17.05.2024, 15:10

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Котировки компании резко обрушились.

Американский фонд AllianceBernstein продал крупную партию акций компании EPAM.

Фонд появился в числе акционеров компании с белорусскими корнями в 2023 году. В середине апреля AllianceBernstein, судя по информации Комиссии по ценным бумагам и биржам США, владел 6,1% акций компании общей стоимостью около $800 млн, пишет dev.by.

К концу 2023 года в распоряжении фонда осталось лишь 1,6% акций EPAM. Фонд исчез из списка акционеров, чей пакет превышает 5%. Сооснователю компании Аркадию Добкину принадлежит 3,5% акций.

Квартальный отчет EPAM вышел на прошлой неделе. После публикации котировки компании резко обрушились с $249 до $182 за акцию. Инвесторов напугали мрачные прогнозы по выручке и сложности со спросом.

Сейчас акции EPAM торгуются по $189 за штуку.