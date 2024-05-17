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Режим Лукашенко построит в Карабахе «агрогородок»

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  • 17.05.2024, 18:56
  • 1,798
Режим Лукашенко построит в Карабахе «агрогородок»

В Беларуси этот проект провалился.

Режим Лукашенко построит в Карабахе населенный пункт на 420 семей, сообщил министр архитектуры и строительства страны Руслан Пархамович, передает БелТА.

По словам чиновника, объект построят в Агдамском районе в центральной части Азербайджана. Он будет чем-то вроде агрогородка с «белорусским колоритом».

«Важно предоставить людям не только комфортное жилье, но и обеспечить их достойными местами для работы», — подчеркнул Пархамович. Если проект удастся, то страны создадут еще несколько совместных объектов, добавил министр.

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