Режим Лукашенко построит в Карабахе «агрогородок» 2 17.05.2024, 18:56

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В Беларуси этот проект провалился.

Режим Лукашенко построит в Карабахе населенный пункт на 420 семей, сообщил министр архитектуры и строительства страны Руслан Пархамович, передает БелТА.

По словам чиновника, объект построят в Агдамском районе в центральной части Азербайджана. Он будет чем-то вроде агрогородка с «белорусским колоритом».

«Важно предоставить людям не только комфортное жилье, но и обеспечить их достойными местами для работы», — подчеркнул Пархамович. Если проект удастся, то страны создадут еще несколько совместных объектов, добавил министр.