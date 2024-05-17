Китай, Индия и Турция резко сократили закупки российского угля 4 17.05.2024, 20:05

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Экспорт в эти страны за первые три месяца упал вдвое.

Крупнейшие импортеры российского угля — Китай, Индия и Турция в первом квартале года резко снизили его закупки, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику Минэнерго.

Экспорт в Индию и Турцию за первые три месяца упал вдвое по сравнению с аналогичными показателями прошлого года и сократился до 4,7 млн тонн и 4,1 млн тонн соответственно. Китай сократил закупки российского угля на 16%, до 12,9 млн тонн, также снизились поставки из РФ в Южную Корею, Японию и Тайвань.

При этом страны дальнего зарубежья увеличивают закупки. Поставки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) увеличились на 8%, до 2,1 млн тонн, а Гонконг закупил за первый квартал на 1% больше, чем годом ранее, — 2,5 млн тонн. Поставки выросли и в соседние с Россией государства. Беларусь закупила 2,2 млн тонн российского угля, увеличив поставки в 38 раз, Казахстан приобрел на 15% больше, чем годом ранее, — 150 тыс. тонн, Абхазия увеличила закупки в 1,8 раз, до 41 тыс. тонн.

Общий экспорт угля из России в первом квартале 2024 года снизился на 12% в годовом выражении, до 42,9 млн тонн, в том числе поставки в дальнее зарубежье составили 40,4 млн тонн, уточнили источники «Ведомостей». По их данным, добыча угля в первом квартале в России выросла на 3% в годовом выражении и составила около 112 млн тонн.

Добыче способствует потребление угля на внутреннем рынке, с января по март спрос на этот вид топлива вырос на 1% до 50,9 млн тонн, также увеличились накопленные запасы компаний на 14% в годовом выражении.

Участники рынка и аналитики, которых опросило издание, в числе основных причин снижения экспортных поставок в адрес крупнейших покупателей назвали низкий уровень экспортных цен, дорогостоящую логистику и снижение спроса на российский уголь в этих странах. Ранее угольщики уже обращали внимание на высокую стоимость логистики, что на фоне снижения цен приводит к низкой рентабельности поставок, доля компаний в угольной сфере по итогам февраля выросла до 45,9%.

По словам гендиректора «Русского угля» Владимира Коротина, доля логистических затрат в цене угля сейчас доходит до 70%, он полагает, что снижение аренды на полувагоны может улучшить ситуацию.

Аналитик ИК «Велес капитал» Василий Данилов считает, что при падении цен на логистику в пределах России компании могут сократить или полностью остановить экспортные поставки. Так, некоторые покупатели из Китая в первом квартале этого года предпочли закупить индонезийский уголь из-за сложностей в расчетах с Россией и санкций, отмечает руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов. Он связал снижение поставок в КНР с празднованием китайского Нового года.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко, на показателях экспорта российского угля сказывается общемировое снижение спроса на это топливо. Он напомнил, что Международное энергетическое агентство ожидает сокращения спроса на уголь до 2026 года на 2%.