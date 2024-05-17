ВСУ уничтожили три российских самолета в Крыму 17.05.2024, 21:35

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Появились свежие спутниковые снимки.

В результате дальнего удара украинских сил по подконтрольной Москве авиабазе Бельбек в оккупированном Крыму на этой неделе были уничтожены три российских военных самолета и топливный склад возле главной взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила американская коммерческая спутниковая компания Maxar, которая опубликовала фото уничтоженных самолетов, пишет Reuters.

Последствия украинского удара по авиабазе Бельбек в оккупированном Россией Крыму, 16 мая 2024 года. Фото: Maxar/Reuters

Спутниковые снимки от Maxar сделаны в четверг, 16 мая Они показывают, что были уничтожены два истребителя МиГ-31 и истребитель Су-27. В сообщении говорится, что один истребитель МиГ-29, по-видимому, также был поврежден.

Фото: Maxar/Reuters

Украина публично не взяла на себя ответственность за удар по авиабазе. Министерство обороны России заявляло, что Украина организовала ночную атаку на Крым и что ее силы ПВО перехватили пять ракет большой дальности, известных как ATACMS. В среду, 15 мая, в РФ сообщали, что перехватили 10 ракет ATACMS дальнего действия, также запущенных по Крыму. О каком-либо ущербе военным объектам в результате обоих нападений не говорилось.

Фото: Maxar/Reuters

Напомним, ВСУ дважды за последнее время атаковали военный аэродром Бельбек в оккупированном Крыму. В сети появились снимки пожаров в районе аэродрома, сообщалось об уничтожении истребителей и зенитного комплекса С-400 «Триумф», также сгорел склад горючего. Двое военных погибли, 13 получили ранения. Пророссийские каналы признали потери на аэродроме.

За время войны ВСУ уже около десяти раз атаковали аэродром Бельбек ракетами и дронами. Осенью 2022 года Business Insider публиковал выдержки из секретного отчета НАТО, где аэродром называли самым важным для обеспечения авиационной поддержки на юге Украины и над Черным морем. Там базировались истребители Су-27, Су-35 и МиГ-31.