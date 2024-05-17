В Telegram появится новая функция 1 17.05.2024, 22:42

Нововведение позволит создать дополнительные охваты для каналов.

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск хештегов для поиска сообщений по всем публичным телеграм-каналам, где они упоминаются.

«Позже в этом месяце при нажатии на хештег будут отображаться все посты в публичных телеграм-каналах, где они упоминаются», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

Сейчас с помощью хештегов в Telegram можно найти посты с их упоминанием только внутри одного канала.

Нововведение позволит создать дополнительные охваты для каналов. Также канал не исключает появление «трендовых хештегов», которые будут ставить для увеличения все тех же охватов.