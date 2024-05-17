В Польше у границы с Украиной открыли самую восточную в Европе базу спецвойск США 5 17.05.2024, 22:54

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Спецназовцы США будут располагаться в польской деревне под Краковом.

США открыли в Польше базу Сил специальных операций, которая отныне является самой восточной дислокацией американских спецназовцев в Европе. Об этом сообщила пресс-служба польского Министерства обороны.

В ведомстве отметили, что базу Camp Miron назвали в честь старшего прапорщика Мирослава Луцкого, оператора военного подразделения Commando, погибшего во время выполнения задания в Афганистане в 2013 году.

Американские спецназовцы будут располагаться в польской деревне Балице под Краковом, которая находится на расстоянии около 300 км от украинской границы.

В польском издании RMF24 отметили, что на базе в Балице путем ротаций будут постоянно дислоцироваться 150-200 американских солдат.

«Речь идет об усилении потенциала, который мы имеем здесь. Это постоянное присутствие [американских солдат] усилит сигнал сдерживания, который будет служить безопасности нашей страны», – сказал спикер подразделений специального назначения Польши Мариуш Лапета.

Генеральный консул США в Кракове Эрин Никерсон подчеркнула, что открытие американской базы в Польше – хороший знак для будущего отношений обоих государств.