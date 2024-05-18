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На аэродроме в Бельбеке Украина уничтожила 300-километровыми ATACMSами «жирную» цель

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  • 18.05.2024, 9:50
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На аэродроме в Бельбеке Украина уничтожила 300-километровыми ATACMSами «жирную» цель

Экс-командир «Айдара» раскрыл подробности.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV рассказал, что во время последней атаки на аэродром Бельбек в оккупированном Крыму Украина уничтожила российский ЗРК С-300 ракетами ATACMS дальностью до 300 километров.

«Удары по Бельбеку — это то, что ATACMSы животворящие делают — те самые 300-километровые ATACMS, которых мы так долго требовали от [президента США Джо] Байдена, и на которые он наконец-то разродился. Мы сразу видим эффект их использования. Очень характерно, что основной «жирной» целью, уничтоженной в этот раз, является зенитный комплекс С-300, при том уничтожен именно весь комплекс: там и РЛСка уничтожена, и пусковые», — сказал Дикий в эфире Radio NV.

Ветеран российско-украинской войны отметил, что одним попаданием уничтожен комплекс стоимостью несколько десятков миллионов долларов, который, по заявкам россиян, якобы должен был сбивать ATACMS.

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