На аэродроме в Бельбеке Украина уничтожила 300-километровыми ATACMSами «жирную» цель 3 18.05.2024, 9:50

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Экс-командир «Айдара» раскрыл подробности.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV рассказал, что во время последней атаки на аэродром Бельбек в оккупированном Крыму Украина уничтожила российский ЗРК С-300 ракетами ATACMS дальностью до 300 километров.

«Удары по Бельбеку — это то, что ATACMSы животворящие делают — те самые 300-километровые ATACMS, которых мы так долго требовали от [президента США Джо] Байдена, и на которые он наконец-то разродился. Мы сразу видим эффект их использования. Очень характерно, что основной «жирной» целью, уничтоженной в этот раз, является зенитный комплекс С-300, при том уничтожен именно весь комплекс: там и РЛСка уничтожена, и пусковые», — сказал Дикий в эфире Radio NV.

Ветеран российско-украинской войны отметил, что одним попаданием уничтожен комплекс стоимостью несколько десятков миллионов долларов, который, по заявкам россиян, якобы должен был сбивать ATACMS.