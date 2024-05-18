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В Крыму ликвидировали подполковника-предателя

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  • 18.05.2024, 10:56
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В Крыму ликвидировали подполковника-предателя

В результате удара по одной из секретных баз оккупантов.

Украинские воины «успешно демобилизовали» подполковника-предателя из Крыма Александра Кулакова.

Как сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», который отслеживает потери РФ, 13 мая в результате успешного удара ВСУ по военной базе 3 радиотехнического полка на горе Ай-Петри «минуснули» подполковника Кулаков Александра Александровича, командира в/ч 85683.

Предварительно, предатель из Севастополя, в 2014 году перешел на сторону российских агрессоров в звании капитан, принял российское гражданство и поступил на службу к оккупантам.

3-й радиотехнический полк - военное формирование в составе радиотехнических войск ВКС России. Сформирован в 2014 году после аннексии Крыма российской федерацией на базе 40-й радиотехнической бригады Воздушных Сил Украины. Штаб расположен в городе Севастополь.

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