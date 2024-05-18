Потери самолетов существенные: почему Россия не смогла защитить авиабазу Бельбек 5 18.05.2024, 12:11

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Авиационный эксперт указал на важные нюансы.

Аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму атаковали в ночь на 15 мая. Известно об уничтожении двух самолетов МиГ-31 и одного Су-27, а также о повреждении МиГ-29. На самом деле это количество может быть больше.

Россияне не смогли защитить Бельбек, ведь за несколько дней до этого там был уничтожен комплекс С-400, поэтому аэродром и его объекты были без всякого прикрытия. Об этом «24 Каналу» рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

Россияне не смогли защитить свою авиацию

Богдан Долинце отметил, что количество поврежденных самолетов может быть больше, но сегодня трудно это оценить. Возможно, какие-то самолеты можно будет восстановить быстро, какие-то не получили повреждений. Другие самолеты могли находиться на земле, иметь нормальный вид, но при этом быть существенно поврежденными, в частности, их двигатели, системы управления, а их восстановление может быть нецелесообразным.

«Почему россияне не смогли защитить свою авиацию? Буквально за несколько дней до этого был уничтожен комплекс С-400, который там был. Фактически этот аэродром и его объекты были без всякого прикрытия», – объяснил он.

Переброска авиации – это процесс, который они использовали ранее в случае угрозы. Но он имеет определенные процедуры подготовки, потому что достаточно сложно в один момент снять все самолеты и перевезти. Они должны пройти обслуживание, быть заправленными.

Кроме того, эти самолеты также являются одним из элементов системы противовоздушной обороны России. Они выполняют патрулирование. Все самолеты забрать из Бельбека они не могут.

Эффективность российской ПВО

Авиационный эксперт подчеркнул, что эффективность ПВО россиян не такая высокая, как бы им хотелось. Ведь основа этой системы – это так называемая советская база. Фактически говорится об обнаружении и противодействии крупным объектам. В частности, боевым самолетам, истребителям. Также об обнаружении высокоскоростных объектов, как крылатые и баллистические ракеты.

«Если мы говорим о противодействии дронам, то здесь ситуация другая. Потому что эти старые советские комплексы мало эффективны против таких целей. С одной стороны, они часть этих целей просто не способны даже обнаруживать. С другой стороны, стоимость поражения такого дрона не соизмеримо дороже, чем стоимость самого боеприпаса, который может этот дрон поразить. Поэтому цели выбираются по приоритетности», – сказал Долинце.

В некоторых случаях вражеские системы ПВО даже когда видят беспилотник, могут просто по нему не стрелять. Потому что дрон стоит 10 тысяч долларов, а ракета для его уничтожения стоит 200, 300 и более тысяч долларов.

Кроме того, если говорить именно о противодействии дронам, то Россия имеет комплексы «Панцирь-С». Они могут противодействовать БПЛА, но этих комплексов у них не очень много. В целом говорится о примерно 100 единицах. Их возможности также ограничены и дальностью, и возможностями обнаружения отдельных видов целей.