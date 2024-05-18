В Минске ввели новые правила по отключению горячей воды 18.05.2024, 12:36

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Изменились сроки.

Срок плановых отключений горячего водоснабжения в Минске составит до 10 дней. Об этом шла речь на заседании Мингорисполкома, где рассматривалась подготовка организаций жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду, пишет БелТА.

Такой пункт включен в проект решения Мингорисполкома по итогам обсуждения, учитывает объективные возможности энергоснабжающих организаций. Десятидневный срок будет учитываться при составлении планов-графиков производства работ на теплоисточниках и тепловых сетях.

Как проинформировал генеральный директор РУП «Минскэнерго» Павел Горудко, средняя продолжительность отключения горячего водоснабжения потребителей жилищно-коммунального сектора Минска в период проведения испытаний и ремонта сократилась с 13,4 суток в 2020 году до 10,3 в 2023-м.

В соответствии с графиком отключения тепловых магистралей и котельных филиалом «Минские тепловые сети» в текущем году предусмотрен вывод на испытания 97 участков тепловых сетей.

Отключать горячее водоснабжение в столице начали с 15 мая, завершить работу планируется до 29 августа. Первая очередь включает 15 участков, из которых успешно проведены испытания на 12. Зафиксировано только одно повреждение.