Мозырский НПЗ резко начал поставлять в Россию авиационное топливо 18.05.2024, 13:12

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Белорусские железнодорожники раскрыли подробности.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) нарастил объемы производства авиационного реактивного топлива и его поставки в Россию. Оно идет в том числе на военный аэродром. Об этом сообщило «Сообщество железнодорожников Беларуси».

По данным железнодорожников, «фактически с нуля» выросли объемы экспортных перевозок наливных составов с авиационным реактивным топливом со станции Барбаров, которая расположена в Мозыре очень близко к местному НПЗ, в Россию.

Конечными точками прибытия грузов указаны топливные хранилища аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Курска и Петрозаводска.

Как сообщается, также это топливо доставляют на нефтепродуктоперекачивающую станцию «Шилово-3» в Шиловском районе Рязанской области — для перекачки в направлении Московского авиационного узла (МАУ) — это аэропорты Москвы и Московской области.

При этом, как отмечают белорусские железнодорожники, аэродром в Курске сейчас используют только под военную авиацию, а гражданскую перестали принимать после начала войны в Украине. Эта площадка подвергается атакам дронов. Ранее сообщалось, что на аэродроме в Курске базировалась тактическая авиация РФ.

Обычно предприятие производит автомобильное и дизельное топливо, а также печное для бытовых нужд и топочный мазут, следует из данных сайта завода. Однако в конце прошлого года этот завод разместил закупку «услуг по разработке технологии производства топлива марки РТ и технического сопровождения на этапах его постановки на промышленное производство и выпуск в обращение». Как заметило тогда издание «Флагшток», это означает разработку технологии производства авиационного топлива для газотурбинных двигателей (марки Джет А-1) и для реактивных двигателей марки РТ.

Между тем, как отмечают железнодорожники, два белорусских НПЗ (кроме расположенного в Мозыре это также «Нафтан») при нынешней загрузке мощностей потенциально могут производить в сутки 800−1000 тонн реактивного топлива (примерно поровну для каждого из производств). При этом «процесс перехода на производство реактивного топлива вместо дизельного и соответствующее изменение параметров технологического режима занимает длительное время».

Напомним, нефтеперерабатывающие заводы в России регулярно подвергаются атакам БПЛА.