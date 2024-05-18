Блогер показал, что находится внутри самого тонкого iPad Pro 1 18.05.2024, 13:53

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Его толщина — всего 5,1 миллиметра.

Толщина 13-дюймового iPad Pro M4 — всего 5,1 миллиметра. Apple позиционирует его как самый тонкий продукт в истории компании. Естественно, блогеры бросились проверять гаджет на прочность: JerryRigEverything проверил, легко ли согнуть гаджет. А сейчас Phone Repair Guru показал, что скрывается внутри этого устройства.

Судя по видео, вся логическая плата планшета расположена посередине в окружении двух аккумуляторов. Два динамика — на обоих концах девайса. Блогер отмечает, что между аккумуляторами, экраном и задней панелью планшета нет ничего лишнего.

Для легкого извлечения аккумуляторы гаджета оснастили защелками. Медный логотип Apple, который одновременно является радиатором, спрятали глубоко внутри планшета. Также Phone Repair Guru отмечает новое расположение матрицы фронтальной камеры: она переместилась на более длинную сторону корпуса.

Напомним, что новые iPad Pro оснастили OLED-экранами с яркостью до 1600 нит и процессорами М4: по словам Apple, производительности здесь на 50% больше, чем у М2. Цена за iPad Pro на 11 дюймов — $999, на 13 дюймов — $1299.