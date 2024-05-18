Посольство Беларуси в Эстонии приостановило работу консульской службы 18.05.2024, 14:33

В чем причина?

Посольство Беларуси в Эстонии приостанавливает работу консульской службы, сообщается на сайте диппредставительства.

«По техническим причинам посольство Республики Беларусь в Эстонской Республике временно приостанавливает работу консульской службы, в том числе выдачу виз, документов, а также совершение иных консульских действий», — говорится в сообщении.

При возникновении экстренных ситуаций гражданам Республики Беларусь рекомендовали обращаться в ближайшие дипломатические представительства: в посольство в Финляндии и генконсульство в Даугавпилсе (Латвия).

О том, когда работа диппредставительства будет возобновлена, пообещали проинформировать дополнительно.