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Момент ликвидации российского танка «Т-80» украинским дроном попал на видео

  • 18.05.2024, 19:24
  • 1,744
Момент ликвидации российского танка «Т-80» украинским дроном попал на видео

Многотонную башню с дулом отбросило на несколько метров.

Военные ВС РФ, чудом спасшись от удара украинского дрона, сумели запечатлеть на видео момент уничтожения своего танка. Оккупанты остались под большим впечатлением, пишет dialog.ua:

Экипаж успел покинуть свой горящий Т-80БВМ после прилета украинского БПЛА. Момент детонации боекомплекта танка они сумели снять на камеру телефона. Мощность взрыва была таковой, что многотонную башню с дулом отбросило на несколько метров.

Журналист и военкор Юрий Бутусов высказал уверенность, что экипаж ВС РФ после потери танка пополнит ряды пехоты в «мясных атаках».

«Теперь их путь незавиден - оставшихся без боевой машины танкистов во «второй армии мира», как правило, переводят в пехоту и отправляют в «мясные штурмы» с билетом в один конец», - сообщил Бутусов.

Осторожно! Ненормативная лексика!

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