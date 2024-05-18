Момент ликвидации российского танка «Т-80» украинским дроном попал на видео
- 18.05.2024, 19:24
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Многотонную башню с дулом отбросило на несколько метров.
Военные ВС РФ, чудом спасшись от удара украинского дрона, сумели запечатлеть на видео момент уничтожения своего танка. Оккупанты остались под большим впечатлением, пишет dialog.ua:
Экипаж успел покинуть свой горящий Т-80БВМ после прилета украинского БПЛА. Момент детонации боекомплекта танка они сумели снять на камеру телефона. Мощность взрыва была таковой, что многотонную башню с дулом отбросило на несколько метров.
Журналист и военкор Юрий Бутусов высказал уверенность, что экипаж ВС РФ после потери танка пополнит ряды пехоты в «мясных атаках».
«Теперь их путь незавиден - оставшихся без боевой машины танкистов во «второй армии мира», как правило, переводят в пехоту и отправляют в «мясные штурмы» с билетом в один конец», - сообщил Бутусов.
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