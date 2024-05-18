Минск накрыло ливнем 18.05.2024, 19:28

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В Уручье затопило дороги.

Беларусь накрывают сильные грозы и ливни, на 18−19 мая в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Дороги в минском микрорайоне Уручье уже немного затопило, сообщает «Смартпресс».

Одно из самых проблемных в дождливую погоду мест города — участок дороги под автомобильным мостом на пересечении проспекта Независимости и улицы Городецкой уже подтоплен.

«Похоже, эта часть города уже погружается под воду. С неба налило уже почти под самый капот», — отмечает издание.

Как следует из сообщения «Минсктранса», с 18.10 из-за погодных условий — затопления — троллейбусные маршруты № 37, 42 следуют до ДС «Уручье-4».