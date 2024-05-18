Британская разведка: Россия теряет контроль над небом в Крыму 18.05.2024, 19:33

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ВСУ систематически выбивают ПВО на полуострове.

Из-за систематических ударов по российской ПВО в Крыму россияне постепенно теряют способность прикрывать с воздуха свои объекты на оккупированном полуострове. Как пишет «Униан», об этом сообщает британская разведка.

Британские аналитики отмечают, что за последние недели украинская армия осуществила несколько успешных атак по объектам в Крыму. В результате оккупанты потеряли в частности элементы зенитно-ракетной батареи С-400 на аэродроме Бельбек - радарную и пусковые установки. Кроме того, было уничтожено по крайней мере два самолета МиГ-31БМ, стоявших на земле.

До этого россияне также понесли потери во время удара по радиолокационной станции на горе Ай-Петри и по аэродрому Джанкой.

- Кумулятивный эффект этих ударов вызвал общее ухудшение способности России защищать воздушное пространство вокруг Крыма; одновременно демонстрируя способность Украины влиять на операции российской ПВО, - говорят в британской разведке.

По мнению британских военных, в таких условиях россиянам придется «распылить» свои самолеты и вертолеты, чтобы избежать новых потерь, а также перебросить в Крым ПВО из других мест.

Учитывая предыдущие потери самолетов дальнего радиолокационного обнаружения A-50 и нынешнюю опасность использования крымских аэродромов, россиянам придется увеличить частоту патрульных вылетов истребителей, чтобы закрыть дыры в контроле неба. По мнению британцев, это в свою очередь приведет к увеличению проблем с обслуживанием боевой авиации.