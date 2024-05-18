Экоактивисты заблокировали летные полосы аэропорта Мюнхена 18.05.2024, 22:37

Были задержаны более 60 рейсов.

В Германии рано утром в субботу экоактивисты из организации «Последнее поколение» проникли во внутренний ареал аэропорта в Мюнхене и приклеили себя к взлетно-посадочной полосе.

На некоторое время всё движение самолетов было полностью прервано. Были отменены более 60 взлётов и посадок, но вскоре руководству аэропорта удалось нормализовать ситуацию. В семь часов утра с северной взлетной полосы стартовал первый лайнер.

В своем пресс-релизе «Последнее поколение» сообщает, что шесть человек в 04:45 утра двумя группами в различных местах проникли на лётное поле. После того как они с помощью раствора бетона приклеились к взлетно-посадочной полосе, все выезды из двух терминалов были заблокированы. Чтобы попасть на лётное поле, активисты проделали отверстия в ограде аэропорта.

«Места разрушения климата с помощью ископаемых источников энергии будут и дальше усиленно посещаться», – сообщили активисты в связи с блокадой аэропорта.

Полиция задержала шестерых участников акции и двоих членов группы, которые помогли им перерезать ограду. Против всех задержанных будет заведено дело из-за опасного вмешательства в движение воздушного транспорта.

Своими действиями члены группировки «Последнее поколение» намеревались напомнить пассажирам в начале продленных выходных накануне праздника Троицы о пагубности полетов. По словам активистов, около 10% немцев несут, в связи с этим, ответственность за потепление и климатические изменения. Активисты требуют решительных действий политиков для предотвращения климатической катастрофы.

Во время праздника Троицы каждый год ожидается массовая волна путешествующих. По количеству поездок они занимают второе место после праздников Пасхи. Но в этом году в аэропорту Мюнхена было запланировано на 7% больше рейсов, чем в прошлом. Ожидалось в общей сложности 350 тысяч пассажиров.

«Подобные уголовные акции создают опасность для движения самолетов и наносят ущерб защите климата, поскольку они вызывают только непонимание», — прокомментировала действия активистов министр внутренних дел Германии Ненси Фезер. Она призвала к последовательным наказаниям преступников и проверке мер защиты аэропорта.

Активисты в ответ написали в соцсети X, что Фезер «обещает усиленные меры безопасности для защиты политической лжи и прибыли авиакомпаний».